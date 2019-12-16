وصلة غزل بين محمود حجازي وزوجته أسما شريف منير على «إنستجرام».. صورة

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

شاركت الإعلامية أسما شريف منير، متابعيها بصورة لها برفقة زوجها الفنان محمود حجازي، من فترة تعارفهما وذلك عبر صفحتها الشخصية بموقع إنستجرام.

أسما شريف منير، علقت على الصورة قائلة: “دي أول صورة أتصورها معاك كانت من ٣ سنين، و دي أول مرة نحس إننا هنتكعبل في بعض، اللحظة دي بصيت في عيني أوي (عشان صايع) و أنا سعتها قمت واقعه في حبك علي طول.. فاكر؟ ربنا يخليك لينا و ميحرمنيش منك و نكمل مع بعض عمرنا كله.. بحبك”.

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وأضافت: “كل سنة و أنت طيب و حنين و ناجح و في ضهري”.

في الوقت نفسه رد عليها زوجها محمود حجازي، قائلًا: “يخليكي لينا يا حبيبتي ووش الخير عليا و بين قوسين ( ) البصة دي كانت حقيقية أوي وأنا اللي بحمد ربنا انه جعلك نصيبي”.

وحصدت الصورة على العديد من التعليقات التي تمنت لهما دوام السعادة والتوفيق.

في الوقت نفسه نشرت أسما فيديوهات لزوجها مع ابنتها، والهدية التي أهداها إياها بسبب مواظبتها على الصلاة، وهو الأمر الذي أدخلها في نوبة بكاء شديدة بسبب “القطة”، التي أهداها لها وسط تأثر والدتها.