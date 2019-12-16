القصة الكاملة لانفصال أصالة وطارق العريان

متابعة بتجــــــــرد: صُدم الجمهور بشائعات كثيرة عن طلاق الفنانة السورية أصالة وزوجها المخرج طارق العريان بعد زواجٍ استمر أكثر من 10 سنوات. ولطالما اعتبر المتابعون هذه العلاقة من أكثر زيجات الوسط الفني تماسكاً واستقراراً ورومانسية، لم يفوت خلالها الطرفان، فرصة التعبير عن حبه للآخر.

ربما لكل تلك لأسباب شكلت شائعات انفصالهما صدمة كبيرة للمعجبين لا سيما وأنها مستمرة من دون نفي أو تأكيد منذ ما يزيد عن شهرين.

ومن المعروف أن أصالة لا تحبذ أن تخفي انطباعاتها وما تشعر به وفقاً لما تقوله دائماً في مقابلاتها التلفزيونية، وفي الحفلات أحياناً.

لذلك لم يكن صعباً على متابعيها أن يربطوا بين منشوراتها الغامضة على موقعي إنستجرام وتويتر، وبين حياتها الشخصية.

فسرعان ما تناقل معجبو أصالة، ومواقع الأخبار، أنباء انفصال الثنائي. حصل ذلك بناءً على ما عكسته منشورات أصالة نفسها. وتوقع بعضهم أن علاقة الزوجان توترت، بسبب خيانة العريان لأصالة.

إذ تناقلت الشائعات أن علاقةً عاطفيةً تربط طارق العريان بنجمةٍ سينمائيةٍ شهيرة. حينها خرجت أصالة عن صمتها، في أكتوبر الماضي. فنشرت صورةً جمعتها بزوجها على إنستغرام. ووصفت هذه الشائعات، من خلال منشورها، بـ”اختلاق القصص”، بشأن علاقتها الخاصة بزوجها. وأبدت انزعاجها من التدخل في حياتها الشخصية.

لم تتوقف الشائعات التي بقيت تنتشر عبر مواقع إخبارية والسوشيال ميديا. وبدأ متابعو أصالة في ربط منشورات أصالة وابنتها من زوجها الأول شام الذهبي، بما يتردد عن حصول طلاق بين الثنائي، وعلاقة العريان وخيانته.

وكانت شام نشرت أكثر من فيديو تناول موضوع الخيانة، عبر خاصية القصص على إنستجرام. فتم تفسير هذه الفيديوهات على أنها تقصد العريان.

Advertisements

إلا أن شام، نفت في حوارٍ تلفزيوني، سُئلت فيه عن منشوراتها، أن تكون قصدت العريان بأيٍ منها. وقالت إنها “تحترم طارق العريان كثيراً، وأنها تعتبره رجلاً مثالياً”. وأضافت: “بعشقه، وأعتبره من أعظم الرجال الذين رأيتهم في حياتي”.

الأخبار التي نقلت انفصال الثنائي، كانت أشارت إلى أن العريان، ارتبط عاطفياً بالفنانة السورية نسرين طافش. وفي تعليقها على هذا الكلام، وصفت أصالة، في حوارٍ صحفي، مروجي هذا الكلام بأنهم “ناس فاضية”. لينفي بعد ذلك طارق العريان الأمر هو الآخر، في مقابلةٍ مع برنامج عرب وود، المذاع على فضائية روتانا.

وفي مقابلةٍ مع عرب وود أيضاً، كررت نسرين طافش ما قالته أصالة. نافيةً بذلك، وجود أي علاقة حب تجمع بينها وبين طارق العريان.

وخلال الحفل الذي قدّمته في موسم الرياض في المملكة العربية السعودية، في 29 نوفمبر الماضي، على مسرح الفنان أبو بكر سالم في منطقة البوليفارد، بكت أصالة وهي تغني “ذاك الغبي”. وتقول كلمات الأغنية: “تذكر اللحظة اللي بعتني فيها، نظرتي و نبضات قلبي وإنت تطفيها، اللي كنت انت عيونه، كنت أول من تخونه”.

فسارع البعض إلى ربط كلمات الأغنية، بخبر خيانة زوجها لها. وقالوا إنها فقدت تماسكها، وبكت على المسرح أمام الحضور.

بعد بكاء أصالة في حفلها بأيام، قال الإعلامي المصري تامر أمين، في برنامجه التلفزيوني، إن “أصالة وطارق العريان انفصلا بالفعل”.

على الرغم من ذلك، لم يؤكد أحد الطرفين نبأ الطلاق أو ينفيه بشكل رسمي. إلا أن طارق العريان توقف منذ فترة عن نشر أي صور تجمعه بأصالة، عبر حسابه على إنستغرام. كما لاحظ المتابعون غيابه عن الرحلة التي قامت بها أصالة مع أسرتها إلى دبي مؤخراً.