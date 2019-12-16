نجوى كرم تأمل انتقال استراتيجية التقدم من الامارات الى لبنان









اسماء السيد - ""الخليج 365"" من بيروت: عبّرت الفنانة اللبنانية نجوى كرم عن ألمها على حال بلدها الذي يتخبط في دوامة دون رؤية مستقبلية واضحة، في مقارنة مع الرؤية المستقبلية التي أعلنها الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، عن خطط دولة الإمارات العربية المتحدة للسنة المقبلة 2020، والتي يَعِد فيها بقفزاتٍ نوعية كاتباً: “في 2020 نريد أن نستعد لاطلاق قفزات في الاقتصاد..في التعليم..في البنية التحتية..في الصحة ..في الإعلام..في نقل قصة الإمارات للعالم ..في 2020 نريد بناء إمارات المستقبل كفريق واحد ..بروح الاتحاد ..بروح زايد .. بروح تعشق القمم ..بروح تعشق البناء .. معركتنا معركة بناء مستمرة وستبقى..".

وعليه، فقد أثنت "كرم" على استراتيجية تنمية القطاعات بغصّة، وعلّقت باللهجةِ اللبنانية كعادتها: “مش غريبة وما بتفاجئنا هيدي الرؤيا من الإمارات للمستقبل”، وأسفت لحال وطنها الذي يثور شعبه من أجل أبسط حقوق العيش الكريم من: ماء وكهرباء وإستشفاء وتعليم.

وتمنت أن تنتقل عدوى الطموح الإماراتي نحو التقدّم والتميّز، إلى القادة اللبنانيين: “يا ريتُن يعدونا لحتى نعرف نحبّ بلدنا ونفكّر بالبكرا فيه!!”.

يُذكر أن "كرم" ستُحيي سهرة رأس السنة في 31 ديسمبر الجاري، حفلاً ضخماً بمركز الحمرا العالمي للمعارض والمؤتمرات في إمارة رأس الخيمة.