شكرا لقرائتكم خبر عن إلهام شاهين تزور قبر هيثم أحمد زكى فى ذكرى الأربعين وتطالب جمهورها بقراءة الفاتحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرصت الفنانة إلهام شاهين، على زيارة قبر الفنان الراحل هيثم أحمد زكي، في الذكري الأربعين لرحيله، الذي توفي يوم 7 نوفمبر الماضي، بعد تعرضه لأزمة قلبية مفاجئة.

ونشرت شاهين، صورة لها من أمام قبر الراحل، عبر حسابها الشخصي، وكتبت "النهارده أربعين هيثم أحمد زكى الله يرحمه، نسألكم الدعاء والفاتحة على روحه"، وسرعان ما استجاب جمهورها وقام بترديد قراءة سورة الفاتحة في التعليقات.

ورحل الفنان الشاب هيثم أحمد زكي عن عمر يناهز الـ 35 عاما، وهو من مواليد 4 أبريل 1984، وهو ابن الممثل الراحل أحمد زكي والممثلة الراحلة هالة فؤاد، بدأ مشواره الفني عام 2006، عندما قام باستكمال ما تبقى من مشاهد فيلم حليم بعد رحيل والده بطل الفيلم أحمد زكي.