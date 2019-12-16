شكرا لقرائتكم خبر عن شمس الكويتية تختار الاحتفال برأس السنة فى العراق رغم العروض الكثيرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن المطربة شمس الكويتية، عن احيائها حفلا غنائيا ليلة رأس السنة في مدينة أربيل العراقية فى إطار الاحتفالات بالعام الجديد، موضحة أنها اختارت هذا الحفل رغم العروض الكثيرة من مختلف البلدان لإحياء حفل العام الجديد هناك وكشفت عن الأسباب التي دفعتها لإحياء هذا الحفل دون عن غيره.



شمس الكويتية

وكتبت شمس عبر حسابها الشخصي بموقع "انستجرام" "تعرض على حفلات كثيرة في لوس انجلوس في القاهرة في دبي لندن في جدة وفي المغرب ولما انعرض علي عقد حفلة في العراق اخترت هذي الحفلة بالرغم من كل الي حاصل اولا لأني اعشق جمهوري العراقي عشق موت.. ثانياً لأني حسيت ان أكثر انسان محتاج يفرح في الدنيا هو الانسان العراقي".

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وتابعت شمس أدرى قرار خطير لان العقد ينص على حفلتين الاولى بغداد والثانية اربيل وانا وافقت وامي قامت تلطم بس انا جاية هذا الموضوع وحابه اشترك مع @alialkalede في حملته الاخيرة لمساعدة المحتاجين من خلال التبرع باجري بالكامل وما عندي رغبة بالتراجع فيه. انتوا شرايكم انا ابي وامي تلطم.