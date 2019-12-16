شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الشباب والرياضة يكرم تامر حسنى الخميس المقبل.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستعد الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة لتكريم النجم تامر حسنى، واحتفى النجم الكبير بالتكريم قائلا: "حقيقى التكريم من بلدى ليه طعم تانى".

ونشر تامر حسنى، صورة من دعوة وزارة الشباب والرياضة لتكريمه يوم الخميس 19 ديسمبر المقبل، وقال عبر حسابه: "كل الشكر للدكتور أشرف صبحى معالى وزير الشباب والرياضة على تكريمه الغالى لى كواحد من أبناء مصر، حقيقى التكريم من بلدى ليه طعم تاني".

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فيما كانت موسوعة جينيس للأرقام القياسية، قد حرصت على تهنئة الفنان تامر حسنى، بانضمامه للموسوعة وتحطيم الرقم القياسى الخاص بـ"أكثر عدد مشاركات على لوحة إعلانات"، فى المنافسة التى استمرت لمدة 6 أيام داخل مول دبى مارينا فى دولة الإمارات العربية.