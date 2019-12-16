شكرا لقرائتكم خبر عن أكشن × أكشن.. شاهد الملامح الأولى لفيلم توم كروز الجديد Top Gun: Maverick والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أزاح النجم العالمي توم كروز، الستار، منذ قليل، عن الملامح الأولى لفيلم الاكشن Top Gun: Maverick المقرر عرضه منتصف العام المقبل بدور العرض السينمائي.

ونشر كروز التريلر الرسمي للفيلم الجديد عبر حسابه الشخصي بمختلف مواقع السوشيال ميديا، والتي ظهر فيه بكامل لياقته البدنية وهو يجسد شخصية طيار حربي تابع للجيش الأمريكي ضمن قوات الأسطول السادس.

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فيلم " Top Gun: Maverick " بطولة النجم توم كروز وعددا كبيرا من النجوم العالمين و من أبرزهم جنيفر كونيلي و جون هام وفال كيمر و ايد هاريس و جلين باول وغيرهم ، ومن المقرر أن يعرض العمل بدور السينما في عام 2020 .







