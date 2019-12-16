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شكرا لقرائتكم خبر عن كعكة عيد ميلاد تايلور سويفت تحمل وجوه قططها الثلاثة.. شوف بنفسك والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت النجمة العالمية تايلور سويفت عن كعكة عيد ميلادها الـ 30 و التي احتفلت به مؤخرا ، و قد اعتبر الكثيرين انها من أغرب تصميمات كعكات اعياد الميلاد بالعالم .
نشرت تايلور سويفت ذات الـ ( 30 عام ) علي صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي الشهير " إنستجرام " صورة ظهرت بها وهي تقف بجانب كعكة عيد ميلادها التي ضمت وجوه قططتها الثلاثة ، و ذلك حسب موقع " جاست جيرد " .
حصدت صورة تايلور سويفت التي نشرتها علي " إنستجرام " أكثر من 2.1 مليون likes خلال يوم واحد فقط .
وقد اثارت فكرة كعكة عيد ميلاد تايلور فضول الكثير من محبيها و معجبيها حول عمل هذه الكعكة بهذا الشكل بسبب عشقها للقطط أم بسبب فيلمها الجديد cats .
تايلور سويفت
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