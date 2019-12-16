شكرا لقرائتكم خبر عن بالورقة والقلم.. إيرادات "Frozen 2" تساوى ما يقرب 7 اضعاف ميزانيته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وصلت ميزانية فيلم "Frozen 2" الي 150 مليون دولار و ربما يعتقد الكثيرين أنها ميزانية ضخمة للغاية من الصعب أن يأتي العمل بإيرادات تغطي تكلفه الميزانية، لكن في الواقع أعمال شركة ديزني تحقيقا ايرادات ضخمة وهو ما حدث بالفعل مع "Frozen 2" ، حيث استطاع العمل أن يحقق إيرادات تقترب من 7 اضعاف ميزانيته .

استطاع فيلم الانيميشن Frozen 2 أن يحقق إيرادات وصلت للمليار دولار، وجاء هذا الرقم الضخم بعد مبيعات التذاكر يوم السبت الماضي، وذلك حسب تقرير نشره موقع "Deadline".

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منذ صدور فيلم "Frozen 2" في 22 نوفمبراستطاع أن يحصد سلسلة طويلة من عبارات الإشادة والثناء من قبل المعنيين بالسينما، وجاء وصول Frozen 2 إلى 1 مليار دولار في أربعة أسابيع فقط وهي فترة زمنية قصيرة.

فيلم Frozen 2 شارك عدد كبير من نجوم هوليوود في أدائه الصوتي، ومن أبرزهم كريستين بيل وإيدينا مينزيل وجوش جاد وجيسون رايتر والفريد مولينا.