كتب امير فتحي في الاثنين 16 ديسمبر 2019 05:55 مساءً - خرج الشيخ ” محمد بن عبد الرحمن آل ثاني ” وزير الخارجية القطري بتصريحات لقناة ” سي إن إن ” يوم أمس الأحد حول خلافات قطر مع السعودية وما آلت إليه إلى جانب العلاقات بين تركيا وقطر .
فقال محمد بن عبد الرحمن آل ثاني أن المحادثات التي جرت في الآونة الأخيرة كسرت جمودا استمر لفترة طويلة مع السعودية .. وعلق على ذلك قائلا : ” كسرنا جمود عدم التواصل ببدء التواصل مع السعوديين ” .
وكانت قد تقدمت السعودية والإمارات والبحرين ومصر بـ 13 شرطا لإعادة العلاقات مع قطر من بينها إغلاق قناة الجزيرة وخفض العلاقات مع إيران وإغلاق قاعدة عسكرية تركية في قطر .
وأشار وزير الخارجية القطري في تعليقه على ذلك إلى أن الدوحة على استعداد لدراسة مطالب خصومها في الخلاف الخليجي لكنها لن تدير ظهرها لحليفتها تركيا .
وأضاف : ” نريد فهم الشكاوى .. نريد دراستها وتقييمها وبحث الحلول التي يمكن أن تحمينا في المستقبل من أي أزمة أخرى محتملة ” .
وتابع : ” نحن دولة صغيرة وسنبقى ممتنون للدول التي وقفت معنا في أزمتنا ولن ندير ظهرنا لهم ” .
كانت هذه تفاصيل خبر وزير خارجية قطر : ” لن ندير ظهرنا لتركيا “ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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