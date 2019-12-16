كاتى بيري بملابس سانتا كلوز احتفالا بالكريسماس.. صور

رنا صلاح الدين - ترجمة - متابعات الخليج 365

شاركت المطربة والنجمة الأمريكية كاتى بيري، جمهورها، بصورة جديدة من احتفالاتها بأعياد الكريسماس، قبل أيام من أعياد الميلاد المجيدة.

النجمة العالمية البالغة من العمر 35 عاما، نشرت، عبر حسابها الشخصي بموقع الصور الشهير انتسجرام، صورة لها وهي ترتدي ملابس سانتا كلوز، وأمامها شجرة الكريسماس الشهيرة، وكتبت تبقي 10 ايام على يوم 25 واحتفالات عيد الميلاد، ماذا تريدون أن يترك لكم سانتا أسفل الشجرة؟”.

وعلى جانب أخر، نشرت النجمة والمطربة الأمريكية، مجموعة من الصور الجديدة من رحلتها إلى مصر للاحتفال بعيد ميلادها الـ35.

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النجمة العالمية ظهرت فى الصورة هى وخطيبها أورلاندو بلوم وهى تمتطى جملا أمام الأهرامات وكتبت على صورتها على “انستجرام”، “هذا هو عيش الحياة.

ووفقا لجريدة الديلى ميل البريطانية، احتفلت كاتى بيرى بعيد ميلادها الـ35 بأسلوب مذهل من خلال دعوة 64 من أقرب أصدقائها إلى مصر لقضاء عطلة صحراوية فاخرة.

واحتفلت المغنية الشهيرة بهذه المناسبة برحلة نهرية لمدة 10 أيام مليئة بالمرح فى نهر النيل، وركوب الجمال عبر الصحراء والاستمتاع بغروب الشمس المذهل فوق الأهرامات ، والتى نشرتها جميعًا فى عدد من المنشورات على وسائل التواصل الاجتماعي.