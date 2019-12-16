وفاة أيقونة السينما الفرنسية آنا كارينا.. صور

رنا صلاح الدين - ترجمة - متابعات الخليج 365

أعلن متحدث باسم الممثلة الفرنسية، آنا كارينا، يوم الأحد 15 ديسمبر، وفاتها متأثرة بإصابتها بالسرطان عن عمر ناهز 79 عاما

الممثلة الراحلة والدنماركية الأصل كارينا، تعد واحدة من أكثر النجوم شهرة فيما يعرف بالموجة الجديدة في السينما الفرنسية.

كما عُرفت كارينا بأدوارها في أفلام زوجها الأول المخرج جان لوك جودارد إذ ظهرت في سبعة من أفلامه.

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وقال لوران بيليندوز لوسائل الإعلام الفرنسية إن كارينا توفيت يوم السبت 14 ديسمبر، في باريس في وجود زوجها الرابع المخرج الأمريكي دينيس بيري.

ونعى فرانك ريستير وزير الثقافة الفرنسي أيقونة الستينات كارينا على تويتر قائلا : عبرت نظرة عينيها عن الموجة الجديدة (للسينما)، ولن ننساها ما حيينا.

وأضاف وزير الثقافة الفرنسي: اليوم صارت السينما الفرنسية يتيمة بعد أن فقدت هذه النجمة الكبيرة.

والجدير بالذكر أن كارينا قد عملت مع مخرجين كبار آخرين، كما لعبت أدوار البطولة في عدد من الأفلام الناطقة بالإنجليزية في أواخر الستينات وأوائل الثمانينات، كما كان لها لاحقا أعمال في مجالي الإخراج والغناء.