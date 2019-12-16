أنجلينا جولي تواجه اتهامات بالسرقة

رنا صلاح الدين - ترجمة - متابعات الخليج 365

يبدو أن النجمة والممثلة الأمريكية، أنجلينا جولى، ستواجه اتهاما بسرقة فكرة فيلمها الجديد والذي يحمل عنوان “Eternals”، والذى سيعرض فى عام 2020، حيث اتهمتها أنطونيت أبامونتى صاحبة الـ 51 عامًا، بسرقة فكرتها والتى عرضتها عليها من قبل.

وكانت صحيفة الديلى ميل، نشرت مناشدة، أبامونتى وفريقها القانونى، للنجمة أنجلينا جولى، بتعويضها ماليا عن فكرتها، حيث تدعى صاحبة هذه الدعوة، أنها هى من أبلغت جولى بفكرتها، التى قامت بدورها جولى بتسويقها لصالح شركة “مارفل” دون الرجوع إليها.

فكرة الفيلم قائمة على أول بطلة خارقة لـ “الصم”، من خلال فتاة، تقرأ الأفكار وتدخل إلى العقول، بعد أن فقدت قدرتها على السمع.

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وقالت صاحبة الدعوة، أن أنجلينا جولى، تبدو وكأنها تريد أن تساعد العالم، ولكن الكثيرين لا يعلمون أنها فكرتى، وأن جولى سرقتها، وسوقتها وستقوم ببطولة الفيلم.

وأضافت أبامونتى أنها عملت لدى أنجلينا جولى لمدة 3 سنوات، لتعليم أبناءها لغة الإشارة، بل أنها ادعت أن أنجلينا جولى، كانت تعاملها معاملة سيئة و”عنصرية”.

ويضم فريق فيلم The Eternals بجانب أنجلينا جولي، كل من سلمى حايك، ولورين ريدلوف، وبريان تايري هنري، وليا ماكهو، ودون لي تشان، وغيرهم.