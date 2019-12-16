رشا سامي العدل: أنا من غسّلت والدي وكفنته بنفسي

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

استعادت الفنانة المصرية رشا العدل، ابنة الفنان الراحل سامي العدل، ذكريات مشهد وفاة والدها بعد تعرضه لازمة صحية شديدة.

رشا العدل، قالت خلال لقائها في برنامج “شارع النهار”، والمذاع عبر فضائية “النهار”، إنه رافقت والدها داخل ثلاجات الموتى بالمستشفى من الساعة الثانية ليلًا وحتى التاسعة صباحًا، وكنت كل فترة تخرج وتنظر لوجهه وتقرأ له القرآن.

وأضافت، أنها هي من قامت بتغسيل والدها وأنها هي من قامت بإغلاق كفنه، مؤكدة أن وجهه كان منورًا وكان مبتسمًا وهذا أفضل تكريم له.

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وقالت زوجته الفنانة نادية شكري، إن أفضل تكريم لسامي العدل، كان بعد وفاته وحضور عدد كبير من الجماهير، مؤكدة أن أحد الشيوخ قال لهم، إنه فعل خيرًا لا أحد يعلم به بسبب هذا الكم من الناس.

وأكدت أن هناك نجوم كبار جدًا رحلوا ولم يشارك أحد في جنازتهم، ولكن في جنازة سامي العدل كانت ارقام غير عادية من الجمهور والنجوم والذين كانوا يصلوا عليه بحرقة وبكاء.

وأشارت إلى أن الأيام الأخيرة في حياته عانى من غيبوبة ووجه كان منورًا ولم نعتقد أنه سيتوفى وكنت أعتقد أنه أزمة صحية وستمضي.