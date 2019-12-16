دعوى قضائية لوقف تصوير مسلسل أمير كرارة الجديد

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رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365
قامت عائلة الشهيد العقيد أحمد المنسي برفع دعوى قضائية أمام محكمة عابدين للأمور المستعجلة لوقف تصوير مسلسل “الاختيار” بطولة الفنان المصري أمير كرارة، والمقرر عرضه فى شهر رمضان المقبل.
محامي عائلة الشهيد أحمد المنسي، جمال عطوة، قال، في مداخلة هاتفية في برنامج “الحكاية” تقديم الإعلامي عمرو أديب، إن الشركة المنتجة للمسلسل وفريق العمل لم يحصلوا على إذن من والدة الشهيد وأشقائه الذين تربى وسطهم وهذا أمر مهم في تفاصيل حياته.
وأضاف أن عائلة الشهيد فوجئت من صفحات الجرائد ومواقع التواصل الاجتماعي المختلفة بتصوير أمير كرارة عملا دراميا يجسد حياة الشهيد، ومن المؤكد أنه سيتطرق إلى سيرته الشخصية، دون الحصول على إذن منهم أو حتى إخبارهم ومعرفة رأيهم.
ومسلسل “الإختيار” يدور حول قصة البطل الشهيد أحمد المنسي، قائد الكتيبة 103 صاعقة، الذي استشهد في كمين “مربع البرث”، بمدينة رفح المصرية عام 2017، أثناء التصدي لهجوم إرهابي في سيناء، على أن يُظهر العمل العديد من الجوانب الاجتماعية والإنسانية في حياة البطل الراحل.
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