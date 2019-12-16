الموت يفجع سامو زين

متابعة بتجـــــــــرد: أعلن الفنان سامو زين، عبر صفحته على “فايسبوك”، وفاة والدة زوجته، الإعلامية دينا صالح.
وكتب معلقاً: “انتقلت إلى رحمة الله تعالى المغفور لها بإذن الله تعالى، حماتي وأم زوجتي وجدة ابني محمد، اللهم اغفر لها اللهم أنزلها منازل الصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقًا”. ولم يعلن عن موعد الجنازة أو مكان تلقي العزاء.
من ناحية أخرى، يحضر الفنان سامو زين لعمل غنائي جديد يتم تسجيله في ألمانيا؛ استعدادًا لتصويره بطريقة الفيديو كليب.
ومن المقرر تصويره بمدينة برلين، ويتولى إخراج الفيديو كليب الموسيقار والمخرج إسماعيل الأبرص. كما يواصل حاليًا تحضيرات فيلمه السينمائي الجديد “المفتاح”، ويعود من خلاله إلى السينما بعد غياب 13 عاماً؛ منذ أن قدم فيلمه السينمائي “90 دقيقة” عام 2006، مع غادة عبدالرازق وزينة، ومن المقرر أن ينطلق تصوير الفيلم الفترة المقبلة، بعد الاستقرار على أبطال العمل المشاركين فيه.
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