بعد إجرائه عملية جراحية.. تطور في حالة أحمد فهمي الصحية: “حالتي غير مستقرة”

متابعة بتجــــــــرد: كشف الفنان أحمد فهمي خلال لقاء تليفزيوني له، عن تطورات حالته الصحية، بعد إجراء عملية جراحية منذ أسبوع تقريباً حيث يعيش حاليًا فترة نقاهة.

وقال : “أعيش حاليًا فترة نقاهة، وحالتي غير مستقرة، وفي حالة عدم شعوري بأي تحسن من المقرر أن أجري عملية جراحية أخرى”.

وأضاف: “أجريت العملية منذ أسبوع، والحمد لله أنا حالياً بخير، والمفترض أن أظل في فترة نقاهة أسبوعين وإذا لم أشعر بتحسن سأجري عملية جراحية بعد ستة أشهر”.

وكان “فهمي” أجرى منظاراً؛ تبين منه تشخيص الأطباء لحالته بشكل خاطئ، حيث أرجعوا سبب آلامه إلى إصابته بارتجاع في المريء، لكنه فوجئ بمعاناته من حالة مرضية نادرة، تتمثل في ظهور خلايا غريبة تفرز عصارة معينة، وهي التي تُسبب له هذه الآلام المبرحة؛ وتم إجراء عملية بسيطة في المريء منذ أسبوع.