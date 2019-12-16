مضرب لاعب البيسبول الشهير بيب روث في مزاد علني بأكثر من مليون دولار

متابعة بتجــــــــــرد: لا يزال لاعب البيسبول الأميركي الشهير، بيب روث، الّذي أطلق عليه لقب “سلطان الضربات العنيفة”، يحقق أرقاماً كبيرة وقياسية رغم وفاته منذ 70 عاماً.

وفي التفاصيل، فقد أعلن المسؤولون عن مؤسسة “إس.سي.بي” للمزادات المتخصصة في بيع الأشياء التذكارية الرياضية المهمة، بيع المضرب الذي استخدمه روث في تسجيل ضربته رقم 500 في العام 1929 بمليون و800 ألف دولار.

وكان روث قد أهدى هذا المضرب لصديق في الأربعينات بحيث كشفت “إس.سي.بي.” أنّ المضرب بيع في مزاد في كاليفورنيا لمشترٍ لم يتم كشف النقاب عن هويته.

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وبيع في وقتٍ سابقٍ أيضاً مضرب كان روث قد استخدمه في العام 1923 في أولى ضربات الدّورة الكاملة باستاد يانكي.

والجدير بالذّكر أنّ روث قد صُنّف كأفضل لاعب بيسبول على الإطلاق في كثير من التصنيفات واستطلاعات الرأي، واختارته مجلة ذا سبورتنج نيوز ليتصدر قائمة “أعظم 100 لاعب بيسبول”.