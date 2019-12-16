أحمد فهمي يكشف لـ"العين الإخبارية" تطورات حالته الصحية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - كشف الممثل المصري أحمد فهمي تطورات حالته الصحية، عقب الوعكة التي مر بها مؤخراً، مشيراً إلى أنه في تحسن، ولكن يحتاج لفترة نقاهة أسبوعين حتى يتعافى بشكل نهائي.

وتحدث "فهمي" لـ"العين الإخبارية" عن مسلسله القادم الذي يجهز له مع الفنان أكرم حسني لموسم رمضان ٢٠٢٠، وهو بعنوان "تيمون وبومبا"، لافتا إلى أنه يستمتع بالعمل مع زميله.

وقال إنه يستعد أيضا لتصوير فيلم جديد تأليف أيمن وتار، وإخراج أحمد الجندي، مؤكدا أنه استفاد كثيرا بالعمل مع الممثل أحمد عز، أثناء مشاركته في فيلم "العارف" للمخرج أحمد علاء.

كان "فهمي" قد خضع لجراحة دقيقة في منطقة المريء، عقب معاناته من مرض ارتجاع المريء، والذي استمر لعام كامل، قبل الإقدام على الجراحة.