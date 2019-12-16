رئيس الزمالك يعد بمفاجأة الأهلي بشأن صفقة "كهربا"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - هاجم مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك المصري، نظيره بالأهلي محمود الخطيب، بسبب ضم لاعبه السابق محمود عبدالمنعم "كهربا".

وكان كهربا انتقل الصيف الماضي لصفوف نادي ديسبورتيفو أفيس البرتغالي، معتبرا أن تعاقده مع الزمالك انتهى بالفعل، قبل أن يفسخ عقد ناديه الجديد وينضم لصفوف الأهلي الأسبوع الماضي.

وقال منصور في تصريحات تلفزيونية، إن مجلس إدارة ناديه سيقوم بإصدار بيان رسمي عقب مباراة طلائع الجيش المقرر لها اليوم الإثنين ببطولة الدوري، للرد على تعاقد الأهلي مع محمود كهربا.

وتابع: "لم يحدث في أي ناد في العالم أن يتم التعاقد مع لاعب وهو لا يزال مرتبطا بتعاقد مع فريقه السابق لمدة 3 مواسم مقبلة"، مضيفا: "لا نقبل بذلك، عقد كهربا مع الزمالك حتى عام 2022، ومحمود الخطيب يريد إثارة أزمة بين جماهير الناديين".

ويقول الزمالك إن هناك عقدا جديدا بينه وبين اللاعب، لكن كهربا يؤكد عدم توثيق العقد في الفترة المحددة باللوائح الأمر الذي يجعله غير قانوني.

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وواصل رئيس الزمالك: "أجهز مفاجأة للنادي الأهلي فيما يتعلق بكهربا، عقده مع الزمالك كان لمدة 5 مواسم، وبالاتفاق معه قبل إعارته لاتحاد جدة".

وتابع: "اللاعب حصل على ما يقرب من 100 مليون جنيه بسبب احترافه في اتحاد جدة السعودي، وكان تعاقده في البرتغال بقيمة 50 ألف دولار فقط، ما يؤكد أن الصفقة دبرت من البداية مع النادي البرتغالي".

وأشار رئيس الزمالك إلى أن حق ناديه في هذه المسألة لن يضيع، مضيفا: "نتعامل مع اللاعبين باحترافية، ويحصل الجميع على مستحقاته في مواعيدها والدليل عدم شكوى الأجانب الراحلين".

وعن التونسي حمدي النقاز، الذي فسخ تعاقده مع الفريق من جانب واحد لعدم حصوله على مستحقاته المالية لفترة 3 أشهر، قال مرتضى: "حمدي النقاز صفحة وانتهت، وهروب أي لاعب يعطي للنادي الحق في استبداله ويكون بمثابة قوة قهرية مثل الإصابات تماما".



