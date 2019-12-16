الفنان حسن عفيفي يتصدر جوجل بعد وفاته

تصدر الفنان حسن عفيفي مؤشر البحث جوجل في مصر بآلاف من عمليات البحث عن مصمم استعراضات فرقة رضا، بعد ساعات من رحيله أمس، الأحد.

وكانت أدلت الفنانة هناء الشوربجي، زوجة الفنان الراحل حسن عفيفي، مصمم استعراضات فرقة رضا، بتصريحات مؤثرة عن زوجها، مؤكدة أنه كان من أطيب وأحن الشخصيات التي قابلتها في حياتها فقد كان مخلصًا لأقصى درجة وأبا حنونا.

ورحل أمس، الأحد، الفنان حسن عفيفى، أشهر مصمم استعراضات، وأحد أعمدة فرقة رضا للفنون الشعبية، وزوج الفنانة هناء الشوربجي، بعد صراع مع المرض لمدة شهرين بأحد المستشفيات الخاصة.

وشيعت أمس أيضا جنازة حسن عفيفي عقب صلاة العصر من مسجد السيدة نفيسة بحضور عدد كبير من الأهل والأقارب وعدد من الفنانين وعلى رأسهم محمد صبحى الذي كان واحدا من المقربين من الفنان الراحل.

حسن عفيفى، بدأ حياته راقصًا مع فرقة رضا ومحمود رضا، وقام بعدة أدوار في فيلم "غرام فى الكرنك" و"إجازة نصف السنة". ثم اتجه بعد ذلك للتمثيل في فيلم "فتاة الاستعراض"، ثم بعد اعتزال الرقص قام بالعمل كمصمم رقصات.

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وأعد تصميم رقصات فوازير نيللى وسمير غانم مع المخرج فهمى عبد الحميد، وصمم أيضا الكثير من استعراضات الأعمال المسرحية للفنان محمد صبحى.

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