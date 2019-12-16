شكرا لقرائتكم خبر عن حنان مطاوع تصطحب أسرتها معها فى أسوان رغم انشغالها بتصوير مسلسلها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رغم انشغالها بتصوير مسلسلها "رحيل زهرة – جوارح الغربان"، إلا أن الفنانة حنان مطاوع، تحرص على اصطحاب أسرتها معها فى التصوير من أجل طفلتها، وشاركت حنان جمهورها بصورة لها مع زوجها المخرج المسرحى أمير وابنتها أماليا، عبر حسابها على انستجرام، وكتبت حنان على الصورة قائلة:" أسوان الجميلة"، وحازت الصورة على إعجاب العشرات من متابعيها.

وسافر فريق عمل مسلسل "رحيل زهرة – جوارح الغربان" للفنانة حنان مطاوع، أمس الأحد، إلى مدينة أسوان لتصوير المشاهد الخارجية هناك، وتجمع المشاهد بين كل من الفنان محمود عبد المغنى، حنان مطاوع، محمد رياض، ومن المقرر عرض المسلسل في شهر يناير المقبل.



حنان مطاوع