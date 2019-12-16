شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. وسط أجواء احتفالية تامر حسنى يبدأ تصوير "مش أنا" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفل الفنان تامر حسني مع أبطال فيلمه الجديد "مش أنا" ماجد الكدواني، حلا شيحا، سوسن بدر، ببدء أول يوم تصوير من الفيلم وسط فريق عمل الفيلم وباقي صنّاع العمل.



تامر حسني مع أسرة فيلم مش أنا

وقد حضرت بسمه بوسيل زوجة الفنان تامر حسني ومعها باقات ورود لكل أبطال العمل، وأيضاً والد الفنانة حلا شيحا، وقد أحضر هدية خصيصاً للفنان تامر حسني تعبيراً منه على محبته الشديدة له.



تامر حسني مع أسرة فيلم مش أنا

وهنأ المخرج الكبير شريف عرفة النجم تامر حسني وأرسل له باقة ورد مباركاً و مشجعاً له.

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تامر حسني

وأكدت الفنانة الكبيرة سوسن بدر وقالت تامر في تحدي كبير جداً في حياته كمؤلف وممثل واحترم قراره انه يعمل فيلم صعب بالشكل دا و ذبيقدم رسالة محترمة إنسانية كدا في زمن قلت فيه إلانسانيات في الحياة بشكل عام وفي السينما.



تامر حسني وماجد الكدواني و سوسن بدر و حلا شيحا

يشارإلى أن تامر حسنى ينتظرطرح فيلمه الجديد "الفلوس"، والذى يشارك فى بطولته خالد الصاوى، زينة، محمد سلام، وعدد من الفنانين، بالإضافة إلى مجموعة من ضيوف الشرف، منهم النجم أحمد السقا، مى عز الدين، على ربيع، ويزو، وآخرون، الفيلم من تأليف محمد عبد المعطى، إخراج سعيد الماروق.



تامر حسنى وسوسن بدر