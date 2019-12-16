شكرا لقرائتكم خبر عن توماس ريت يعلن عن جولته الغنائية Center Point Road في عام 2020 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن النجم العالمي توماس ريت أنه سيقوم بعمل جولة غنائية صيفية ضخمة و هي " Center Point Road " في عام 2020 و تضم 26 حفلا ، و كشفت المواقع الفنية أن الجولة ستبدأ في مايو المقبل و تستمر حتي شهر أغسطس .
يذكر أن المغني العالمي توماس ريت أعلن مؤخرا أنه رفض عدة عروض لتقديم برنامج تليفزيون واقع يلقي الضوء علي تفاصيل حياته اليومية و أكد أنه سيظل يرفض هذه النوعية من العروض ، و هو الخبر الذي تداوله عدد كبير من المواقع الفنية الشهيرة و من أبرزها : " tasteofcountry " و " popculture " ، وجاء رفض توماس ريت لخوض تجربة " تلفزيون الواقع " ووضع بعض تفاصيل حياته تحت الضوء لعشاقه بسبب "عائلته " حيث يفضل ريت أن يحافظ علي خصوصيتهم ، حيث أكد انه يستمتع بحياته مع زوجته لورين أكينز وأطفاله ويلا جراي وأدا جيمس على وسائل التواصل الاجتماعي لكنه يرفض تماما جعلهم موضوع أي شيء على التلفزيون.تواريخ حفلات توماس ريت :
May 29 - Gilford, NH -- Bank of New Hampshire Pavilion
May 30 - Gilford, NH -- Bank of New Hampshire Pavilion
June 5 - Indianapolis, Ind. -- Ruoff Music Center
June 6 - Cuyahoga Falls, Ohio -- Blossom Music Center
June 7 - Cincinnati, Ohio -- Riverbend Music Center
June 11 - Syracuse, NY -- St. Joseph's Health Amphitheater at Lakeview
June 12 - Burgettstown, Penn. -- KeyBank Pavilion
June 19 - Tampa, Fla. -- MIDFLORIDA Credit Union Amphitheatre
June 20 - West Palm Beach, Fla. -- Coral Sky Amphitheater
July 9 - Charlotte, NC -- PNC Music Pavilion
July 10 - Raleigh, NC -- Coastal Credit Union Music Park at Walnut Creek
July 11 - Holmdel, NJ -- PNC Bank Arts Center
July 16 - Birmingham, Ala. -- Oak Mountain Amphitheatre
July 17 - St. Louis, Mo. -- Hollywood Casino Amphitheatre
July 23 - Salt Lake City, Utah -- SANA Amphitheater
July 24 - Boise, Idaho -- Idaho Center Amphitheater
July 30 - Sacramento, Cal. -- Toyota Amphitheatre
July 31 - Mountain View, Cal. -- Shoreline Amphitheatre
Aug. 7 - Phoenix, Ariz. -- Ak-Chin Pavilion
Aug. 8 - Albuquerque, NM -- Isleta Amphitheater
Aug. 21 - Bangor, Maine -- Darling's Waterfront Pavilion
Aug. 22 - Hartford, Conn. -- Xfinity Theatre
Aug. 23 - Canandaigua, NY -- CMAC
Aug. 27 - Wantagh, NY -- Northwell Health at Jones Beach Theater
Aug. 28 - Philadelphia, Penn. -- BB&T Pavilion
Aug. 29 - Bristow, Va. -- Jiffy Lube Live
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