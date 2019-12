شكرا لقرائتكم خبر عن توماس ريت يعلن عن جولته الغنائية Center Point Road في عام 2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن النجم العالمي توماس ريت أنه سيقوم بعمل جولة غنائية صيفية ضخمة و هي " Center Point Road " في عام 2020 و تضم 26 حفلا ، و كشفت المواقع الفنية أن الجولة ستبدأ في مايو المقبل و تستمر حتي شهر أغسطس .

يذكر أن المغني العالمي توماس ريت أعلن مؤخرا أنه رفض عدة عروض لتقديم برنامج تليفزيون واقع يلقي الضوء علي تفاصيل حياته اليومية و أكد أنه سيظل يرفض هذه النوعية من العروض ، و هو الخبر الذي تداوله عدد كبير من المواقع الفنية الشهيرة و من أبرزها : " tasteofcountry " و " popculture " ، وجاء رفض توماس ريت لخوض تجربة " تلفزيون الواقع " ووضع بعض تفاصيل حياته تحت الضوء لعشاقه بسبب "عائلته " حيث يفضل ريت أن يحافظ علي خصوصيتهم ، حيث أكد انه يستمتع بحياته مع زوجته لورين أكينز وأطفاله ويلا جراي وأدا جيمس على وسائل التواصل الاجتماعي لكنه يرفض تماما جعلهم موضوع أي شيء على التلفزيون.

تواريخ حفلات توماس ريت :

May 29 - Gilford, NH -- Bank of New Hampshire Pavilion

May 30 - Gilford, NH -- Bank of New Hampshire Pavilion

June 5 - Indianapolis, Ind. -- Ruoff Music Center

June 6 - Cuyahoga Falls, Ohio -- Blossom Music Center

June 7 - Cincinnati, Ohio -- Riverbend Music Center

June 11 - Syracuse, NY -- St. Joseph's Health Amphitheater at Lakeview

June 12 - Burgettstown, Penn. -- KeyBank Pavilion

June 19 - Tampa, Fla. -- MIDFLORIDA Credit Union Amphitheatre

June 20 - West Palm Beach, Fla. -- Coral Sky Amphitheater

July 9 - Charlotte, NC -- PNC Music Pavilion

July 10 - Raleigh, NC -- Coastal Credit Union Music Park at Walnut Creek

July 11 - Holmdel, NJ -- PNC Bank Arts Center

July 16 - Birmingham, Ala. -- Oak Mountain Amphitheatre

July 17 - St. Louis, Mo. -- Hollywood Casino Amphitheatre

July 23 - Salt Lake City, Utah -- SANA Amphitheater

July 24 - Boise, Idaho -- Idaho Center Amphitheater

July 30 - Sacramento, Cal. -- Toyota Amphitheatre

July 31 - Mountain View, Cal. -- Shoreline Amphitheatre

Aug. 7 - Phoenix, Ariz. -- Ak-Chin Pavilion

Aug. 8 - Albuquerque, NM -- Isleta Amphitheater

Aug. 21 - Bangor, Maine -- Darling's Waterfront Pavilion

Aug. 22 - Hartford, Conn. -- Xfinity Theatre

Aug. 23 - Canandaigua, NY -- CMAC

Aug. 27 - Wantagh, NY -- Northwell Health at Jones Beach Theater

Aug. 28 - Philadelphia, Penn. -- BB&T Pavilion

Aug. 29 - Bristow, Va. -- Jiffy Lube Live