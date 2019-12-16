"عشان بتصلى"... اعرف مفاجأة الفنان محمود حجازى لابنة أسما شريف منير

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فاجئ الفنان محمود حجازي ابنة زوجته الإعلامية أسما شريف منير "لارا" بهدية مكافأة لها لإلتزامها بالصلاة. ونشرت أسما شريف منير عبر خاصية "ستوري" على موقع "إنستجرام"، مقاطع فيديو للمفأجاة، وظهر بالفيديوهات مدى سعادة أبنتها بالهدية، وعلقت خلال الفيديو قائلة :"جاب لك قطة علشان أنتي شاطرة وبتصلي". Advertisements كما احتفل الفنان محمود حجازى، بعيد ميلاده الـ 30، وهنئته زوجته أسما شريف منير، حيث نشرت أول صورة تجمعهما قائلة :"دي أول صورة أتصورها معاك كانت من 3 سنين، و دي أول مرة نحس أننا هنتكعبل في بعض اللحظة دي بصيت في عيني أوي (عشان صايع) وأنا سعتها قمت واقعه في حبك علي طول..فاكر؟ ربنا يخليك لينا و ميحرمنيش منك و نكمل مع بعض عمرنا كله..بحبك كل سنه و أنت طيب وحنين و ناجح وفي ضهرى".

الفنان محمود حجازى



محمود حجازى



نجلة أسما شريف منير

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