شكرا لقرائتكم خبر عن رغم تعرضه للانتقادات.. فيلم Last Christmas يتخطى الـ100 مليون دولار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعرض فيلم الكوميديا الرومانسى Last Christmas، لموجه انتقادات كبيرة بعد طرحه فى دور العرض لنهايته الغير مألوفة، مما دفع الكثيرين لانتقاده ولوم القائمين على الفيلم الذى يقوم ببطولته النجمة العالمية إيمليا كلارك.

وبالرغم من تعرضه للانتقادات، إلا أن فيلم كلاك الجديد نجح فى تخطى حاجز الـ 100 مليون دولار فى شباك التذاكر، بعد 6 أسابيع من طرحه في دور العرض السينمائى، وهو ما يعد انجاز لشركة يونيفرسال للإنتاج السينمائى.

فيلم Last Christmas هو ثالث فيلم كوميدى رومانسى، تتخطى إيراداته حاجز الـ 100 مليون دولار فى شباك التذاكر، لصالح شركة يونيفرسال، بعد فيلم Good Boys الذى حقق 110 مليون دولار وفيلم Yesterday الذى حقق 151 مليون دولار.

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وكان قد طرح فيلمLast Christmas ، فى 8 نوفمبر الماضى، والعمل من إنتاج شركة UK Universal Pictures، ويدورفي إطار الدراما والرومانسية، وتدورأحداث الفيلم عن اللقاء الرومانسى الأول الذى سيجمع "كلارك" التى تجسد شخصية "كيت"، بحبيبها جولدينج الذى يجسد شخصية "توم" فى عطلة الكريسماس وتتوالى الأحداث بعد ذلك.

ويشارك إيمليا كلارك فى بطولة الفيلم الممثل هنرى جولدينج، وإيما تومسون وديفيد مومينى وجواكيم سكارلى وميشيل يوه، وهو من إخراج بول فيج.