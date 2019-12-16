شكرا لقرائتكم خبر عن إنجى علاء بجوار يوسف الشريف فى كواليس تصوير مسلسل "النهاية" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شاركت الفنانة إنجى علاء، جمهورها، بصور جديدة من داخل كواليس تصوير مسلسل النهاية، المقرر له ان يشارك فى السباق الرمضانى المقبل، بجوار النجم يوسف الشريف، عبر حسابها الشخصى بإنستجرام.

وعلقت علاء على الصور التى نشرتها من لوكشين تصوير أولى مشاهد المسلسل فى الأردن "بداية تصوير مسلسل النهاية"، وسرعان ما هنأتها الفنانة مى سليم على المسلسل الجديد وكتبت فى التعليقات "ألف مبروك"، بينما كتبت الممثلة درة "مبروك يا حبيبتي".

مسلسل "النهاية The end" تدور أحداثه حول كره يوسف الشريف بطل المسلسل للتكنولوجيا والتطور السريع الذى يتم بسرعة البرق، خاصة أنه مهندس تكنولوجى ويحاول بشتى الطرق وقف هذا التطور، ولهذا السبب تتحول حياة يوسف الشريف لمسار آخر، ويواجه الكثير من الضغوطات والمواقف الصعبة، ويشارك فى بطولته عمرو عبد الجليل، سهر الصايغ، ناهد السباعى، أحمد وفيق ومحمد لطفى ومحمود الليثى وعدد آخر من الفنانين.