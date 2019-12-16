شكرا لقرائتكم خبر عن مى عمر تتعرض لموقف طريف على السجادة الحمراء بسبب زوجها المخرج محمد سامى والان مع تفاصيل الخبر
وتظهر مى فى مقطع فيديو يظهر الموقف، وهى تحاول أن تمشى ولكنها لا تتمكن من السير، مما اضطرها إلى العودة مرة أخرى لزوجها للفت نظره بالابتعاد عن فستانها.
واستطاعت مى أن تحتوى الموقف بضحكهما سويا، ثم قام سامي بتقبيل رأسها والتقاط الصور التذكارية معا.
يذكر أن المخرج محمد سامي يقوم حالياً بالتحضير لمسلسل "البرنس" مع الفنان محمد رمضان، والذي من المقرر أن يعرض فى رمضان المقبل.
كما تجسد مى عمر دور البطولة النسائية بمسلسل "الفتوة" مع النجم ياسر جلال، المقرر عرضه فى رمضان المقبل، تأليف هانى سرحان، وإخراج سحين المنباوى، وإنتاج سينرجى.
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