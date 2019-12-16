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مى عمر تتعرض لموقف طريف على السجادة الحمراء بسبب زوجها المخرج محمد سامى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعرضت الفنانة مي عمر لموقف محرج بسبب زوجها المخرج محمد سامي أثناء تواجدهما فى أحد المهرجانات الفنية، بعد وقوفه فوق "ديل" فستانها دون قصد.

 

وتظهر مى فى مقطع فيديو يظهر الموقف، وهى تحاول أن تمشى ولكنها لا تتمكن من السير، مما اضطرها إلى العودة مرة أخرى لزوجها للفت نظره بالابتعاد عن فستانها.

 

واستطاعت مى أن تحتوى الموقف بضحكهما سويا، ثم قام سامي بتقبيل رأسها والتقاط الصور التذكارية معا.

 

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يذكر أن المخرج محمد سامي يقوم حالياً بالتحضير لمسلسل "البرنس" مع الفنان محمد رمضان، والذي من المقرر أن يعرض فى رمضان المقبل.

 

كما تجسد مى عمر دور البطولة النسائية بمسلسل "الفتوة" مع النجم ياسر جلال، المقرر عرضه فى رمضان المقبل، تأليف هانى سرحان، وإخراج سحين المنباوى، وإنتاج سينرجى.

 

 

 

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