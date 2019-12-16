شكرا لقرائتكم خبر عن نسرين طافش تلتحق بتصوير مسلسل "ختم النمر" فى أسوان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - التحقت الفنانة نسرين طافش بأسرة مسلسل "ختم النمر" فى أسوان لتصوير عدد من مشاهدها هناك، حيث سافر فريق عمل المسلسل إلى هناك نهاية الأسبوع الماضى، على أن يستغرق التصوير 13 يوماً وبعدها يعودوا إلى القاهرة لاستئناف باقى المشاهد .

"ختم النمر" يسجل التجربة الثانية للفنانة نسرين طافش فى الدراما المصرية بعدما قدمت أولى تجاربها عبر مسلسل "ألف ليلة وليلة" عام 2014 تأليف محمد ناير وإخراج رؤوف عبد العزيز وشاركت فى بطولته إلى جانب شريف منير ونيكول سابا وأمير كرارة وآسرياسين وهنا الزاهد وقيس شيخ نجيب وعائشة بن أحمد محمد عبد الرحمن توتا وعدد كبير من الفنانين.



الفنانة نسرين طافش

ختم النمر" تأليف محمد عبد المعطى وإخراج أحمد سمير فرج وإنتاج شركة سينرجى، وهو من نوعية أعمال الـ 45 حلقة للعرض فى الموسم الشتوى، وبطولة أحمد صلاح حسنى، نسرين طافش، ميرهان حسين، اسلام جمال، عفاف شعيب، جميل برسوم، تامر شلتوت، ومجموعة من الفنانين الشباب.

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وكان آخر أعمال نسرين طافش فى مصر مسلسل "نادى الرجال السرى" مع كريم عبد العزيز وطرح فى دور العرض خلال شهر يناير الماضى، للنجم كريم عبد العزيزوغادة عادل وماجد الكدوانى وبيومى فؤاد وقدمت شخصية "فريدة" خلال الأحداث، للمخرج خالد الحلفاوى وتأليف أيمن وتاروخاضت به أولى تجاربها فى السينما المصرية.



نسرين طافش