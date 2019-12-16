حسين الجسمى يحتفل باليوم الوطنى للبحرين: أفراحنا واحدة وقلبنا واحد

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص النجم الإماراتى حسين الجسمى، على تهنئة مملكة البحرين بعيدها القومى الـ41، عبر حسابه على انستجرام. وكتب الجسمى :" أفراحنا واحدة وقلبنا واحد.. تهانينا للأشقاء #البحرين باليوم الوطني .. كل عام والأمن والأمان والنماء والرخاء". Advertisements

حسين الجسمى وتحيي البحرين يومها الوطني في 16 ديسمبر من كل عام، على الرغم من أنها استقلت عن بريطانيا في 14 أغسطس عام 1971، ويرجع ذلك إلى تقليد تم اتباعه في السنوات الأخيرة، وهو تأخير الاحتفال بالعيد الوطني ودمجه مع يوم جلوس الملك حمد بن عيسى آل خليفة.

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