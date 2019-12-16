شكرا لقرائتكم خبر عن رغم الأحداث.. جورج وسوف يحيى حفل رأس السنة باللاذقية فى سوريا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أختار النجم العربي والسوري الكبير جورج وسوف، إحياء حفل رأس السنة بمدينة اللاذقية السورية، رغم ما تشهده من أحداث.

ونشر جورج بوستر الحفل، عبر حسابه بموقع "فيس بوك"، والذى سيكون يوم 25 ديسمبر الحالى.



جورج وسوف

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وكانت انتشرت مؤخرا شائعة حول وفاة جورج وسوف، إثر إصابته بأزمة قلبية، الأمر الذى أثار الجدل بين محبى سلطان العرب وجعلهم يتسائلون عن صحة المعلومة، أو كونها مجرد شائعة كغيرها من الشائعات التى ترددت قبل سنوات حول وفاته.

وفى رد ساخر، نفى الفنان جورج وسوف، الشائعة بنفسه، عن طريق نشر ستورى عبر حسابه على إنستجرام، وفى تعليق على صورة كاريكاتيرية له، قال "لمخترع شائعة انو متت بقلو: عبيب ألبى"، تعليق جورج وسوف حسم الجدل حول الشائعة لتمت فى مهدها، وبما لا يجعل مجالًا للشك حول عدم صحتها، وذلك كون الفنان السورى قد رد عليها بنفسها دون الإستناد لمصادر مقربة أو غيرها من التصريحات التى تحمل بعض الشك حول حالته الصحية.