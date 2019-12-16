شكرا لقرائتكم خبر عن «لطيفة دى خالتك».. مايا دياب عن تظاهرات لبنان: كفاية سلمية الثورة حقيقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - علقت الفنانة اللبنانية مايا دياب، عن التظاهرات التى تشهدها بلادها الفترة الحالية، وطالبت شعبها بالتخلي عن السلمية في التظاهرات.

وكتبت دياب مجموعة تغريدات عبر حسابها بتويتر، قائلة: "ارجوكم كلمة "ثورة سلمية" ما بقي قادرة اسمعها، الثورة لازم تكون حقيقية، والثورة ليسة لطيفه خلي لطيفة تكون بس خالتك، لبنان ينتفض، بلدي موجوع".

وأضافت: "الحوار وال "debate" على التلفزيونات اللبنانية أصبح أهم واوضح وأصرح من أي جلسة قضائية تحصل داخل حيطان قصور العدل لأن المحاور يلعب دور والضيف احيانا هو المتهم والضيف الآخر هو العدو والضيف الثالث محامي الشيطان، وعل الأقل منفهم مجريات وحيثيات قضية ما، التي لو كانت لتحصل داخل حيطانهم لما عرفنا إلا مَطمرها، اشكال كبير بين المتظاهرين والقوى الامنية امام بيت الكتائب في الصيفي واستعمال العنف المفرط من قبل القوى الامنية".

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وتابعت دياب فى تغريداتها: "يعني كل منصب ديني وسياسي طالب وحبّذ ونادى بالتظاهر في الساحات وهذا حق قانوني مكتسب لأي مواطن لبناني ينادي بأمرٍ ما، شو هي الفكرة من المنع والقمع ؟؟ ما انتوا كلكم من كبيركن لصغيركن سمحتوا وشجّعتوا بعد شوي حسّيت رح تنزلوا؟؟ قولكن هي كذبة متل كل كذباتكن، واستعمال القوة والضرب والتكسير، قصدي تكسير الناس صارت من صلاحياتكن؟؟ اريد النص القانوني لذلك لأنو ردّاً على نَصكن القانوني صار بدكن إنتوا تكسير".



