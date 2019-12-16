شكرا لقرائتكم خبر عن هنيدى: "لو الجو بقى مش صالح للعيشة إلا للبطاريق والدببة بردو بنحب الشتا" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عبر النجم محمد هنيدى، عن حبه الشديد لفصل الشتاء و أجواء البرد، وشارك جمهوره بصورة له من فيلم "جاءنا البيان التالى" ومشهده فى الثلج، وكتب هنيجى، قائلا:" والله يا جماعة لو مطرت جبال تلج وبابا نويل وبقى الجو بقى مش صالح للعيشة الا للبطاريق والأرنب القطبي الشمالي والدببة القطبية، برده بنحب الشتا".



محمد هنيدى

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وعلى الجانب الآخر، كشف النجم الكوميدى محمد هنيدى، تفاصيل حالته الصحية بعد إجراءه عملية جراحية فى فكيه، بأحد المراكز الصحية.

وقال "هنيدى" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحكاية" الذى يقدمه الإعلامي عمرو أديب، إنه كان يعانى تآكل فى عظام الفك، وبناء على استشارة قام بزراعة "عظام فى الفك".

وواصل: "زرعنا فى الفك، وعملنا أشعة، والعملية استغرقت 5 ساعات وخد وقت ومعموله زى الفل والحمدالله قمت بخير"، مازحًا :" مش قار أشد لحمة.. وبقيت بشد بطاطس مهروسة دلوقتى".