شكرا لقرائتكم خبر عن ابنة الفنان الراحل حسن عفيفى ناعية والدها: خير أب وخير زوج وخير صديق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرصت دنيا، ابنة الفنان الراحل حسن عفيفي، على نعى والدها، الذى توفى نتيجة صراع مع المرض، بنشر صورة لهمها عبر حسابها الشخصي بموقع تويتر.

زعلقت ابنة الراحل على الصورة: "اللهم عبدك حسن عفيفي بين يديك فارحمه واغفر له وارزقه الجنة بغير حساب وصبر أهله.. فهو كان خير اب وخير زوج وخير صديق".

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يذكر أن الفنان حسن عفيفى، أشهر مصمم استعراضات، وأحد أعمدة فرقة رضا للفنون الشعبية، وزوج الفنانة هناء الشوربجي، رحل بعد صراع مع المرض لمدة شهرين بأحد المستشفيات الخاصة.

بدأ حسن عفيفى حياته راقصًا مع فرقة رضا ومحمود رضا وقام بعدة أدوار فى فيلم غرام فى الكرنك وإجازة نصف السنة، وبعد ذلك فى فيلم فتاة الاستعراض، ثم بعد اعتزال الرقص قام بالعمل كمصمم رقصات، وأعد تصميم رقصات فوازير نيللى وسمير غانم مع المخرج فهمى عبدالحميد، وصمم أيضا الكثير من استعراضات الأعمال المسرحية للفنان محمد صبحى.