إيرادات الأحد.. "Jumanji: The Next Level" يتجاوز النصف مليون و"Frozen2" الثاني

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

نجح فيلم "Jumanji: The Next Level" بطولة Dwayne Johnson في تصدر قائمة إيرادات الأفلام الأجنبية بشباك التذاكر المصري بعدما حقق الأحد 15 ديسمبر، إيراد قُدر بـ558 ألفا و281 جنيها.

وجاء في المركز الثاني فيلم "Frozen 2" محققًا 83 ألفًا و665 جنيهًا، واحتل المركز الثالث فيلم "knives out" محققًا 49 ألفًا و228 جنيها، وحصل على المركز الرابع فيلم "last christmas" بعد تحقيقه 40 ألفًا و639 جنيها.

ذهب المركز الخامس فيلم "black Christmas" وحقق 26 ألفًا و760 جنيها، وكان المركز السادس من نصيب فيلم "Maleficent: Mistress of Evil" بطولة أنجلينا جولي، وحقق 19 ألفًا و231 جنيها، وحصل على المركز السابع فيلم "Doctor sleep" بطولة Ewan McGregor ، بعد تحقيقه 12 ألفًا و553 جنيهًا،

في المركز الثامن يأتي فيلم "Le Mans '66" وحقق 9 آلاف و609 جنيهات، وحصل على المركز التاسع فيلم "A score to settle" بطولة Nicolas Cage، وبلغ إيراده 9 آلاف و201 جنيه، واحتل المركز العاشر فيلم 10 MINUTES GONE، وحقق 8 آلاف و663 جنيها.