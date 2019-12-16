إسلام خليل يكشف لـ"الخليج 365" مصير فيلمه عن شعبان عبدالرحيم‎

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى حمزة:

تصوير- محمود عبدالناصر وأحمد السهيتي:

سيرة حياة الفنان شعبان عبدالرحيم، تحولت بعد رحيله عن عمر يناهز 62 عاما، إلى محور لأحاديث عديدة، البعض تحدث عن مشروع فيلم سينمائي، وآخرون قالوا سيتم تقديمها كبرنامج، وظهر فريق ثالث يزعم باقتراب نشر مذكرات الفنان الراحل.

الشاعر إسلام خليل، رفيق مشوار شعبان عبدالرحيم، حسم الجدل المثار في تصريح لـ"الخليج 365"، وقال: "الفكرة كلها بدأت عن مشروع قصة بعنوان الأغنية الشهيرة (أنا بكره إسرائيل)، وكنت أقوم بكتابة السيناريو والحوار، لتقديمها في فيلم سينمائي يتناول في جانب منه ملامح من سيرة حياة الفنان شعبان عبدالرحيم، ورحلة نجاح هذا الرجل البسيط، الذي ذاع صيته وعرف العالم أعماله، وبالفعل انتهيت من كتابة نصف الفيلم".

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وأضاف: "بعد ذلك فكرنا أن نحولها إلى مسلسل تليفزيوني، واعتمدت في الكتابة على ما أعرفه عنها بحكم العشرة التي جمعتنا، إلى جانب ما كان يحكيه لي بنفسه، وللأسف المشروع توقف فيما بعد".

إسلام تحدث عما يثار بشأن مذكرات الفنان الراحل، وقال: "كلام غير صحيح بالمرة، وكان قبله قد تردد تقديم الفنان الراحل شعبان عبدالرحيم برنامج عن سيرة حياته، وهذا أيضًا غير صحيح".

وتوفي الفنان شعبان عبدالرحيم عن عمر يناهز 62 عامًا، يوم 3 ديسمبر، إثر معاناته من أزمة قلبية.