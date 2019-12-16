محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:
لم ينجح فيلم "بيت سِت" للمخرج أحمد عادل عقل، منذ طرحه يوم الأربعاء الموافق 11 ديسمبر، في تحقيق إيرادات مرتفعة.
وبلغ إيراد الفيلم في خامس أيام عرضه أمس الأحد 15 ديسمبر "27 ألفًا و722 جنيها"، ووصل إجمالي ما حققه في خمسة أيام لـ160 ألفًا و238 جنيهًا.
"بيت سِت" قصة أيمن العايدي، سيناريو وحوار شادي المسلمي، إخراج أحمد عادل عقل، بطولة مارغو حداد، طارق عبيد، رانيا الخطيب، مصطفى عبدالسلام، لبنى ونس، سلمى الديب.
كانت هذه تفاصيل خبر "بيت سِت" يواصل تحقيقه لإيرادات ضعيفة في خامس أيام عرضه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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