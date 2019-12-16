محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:
بدأ فيلم "استدعاء ولي عمرو" بطولة لافنانة حورية فرغلي، المنافسة على إيرادات شباك تذاكر دور العرض السينمائي، يوم الأربعاء الموافق 11 ديسمبر.
وبلغ إيراد الفيلم أمس الأحد 15 ديسمبر خامس أيام عرضه 28 ألفًا و268 جنيهًا، ليصل إجمالي ما حققه في خمسة أيام 193 ألفًا و709 جنيهات.
"استدعاء ولي عمرو" تأليف محمد سمير مبروك، بطولة حورية فرغلي، محمد عز، سماح أنور، صبري فواز، محمد لطفي، محمد يونس، انتصار، إخراج أحمد البدري.
كانت هذه تفاصيل خبر في 5 أيام.. إيراد "استدعاء ولي عمرو" يقترب من 200 ألف جنيه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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