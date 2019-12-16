تراند اليوم : أغرب رد فعل لـ"ندى بسيوني" بعدما ضبطت زوجها يخونها



أثارت الفنانة المصرية، ندى بسيوني، حالة من الجدل بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بعد بث حلقة أثناء حلولها ضيفة في أحد البرامج، بعد كشفها عن خيانة أحد أزواجها لها وكيف كان رد فعلها.

وقالت الفنانة المصرية، إنها تعرضت للخيانة من قبل أحد أزواجها مرة واحدة، مشيرة إلى أنها عندما اكتشفت الخيانة شعرت بسعادة غامرة.

وأضافت "بسيوني" أثناء حلولها ضيفة على برنامج "تحيا الستات" الذي تقدمه الإعلامية اللبنانية راغدة شلهوب على قناة النهار المصرية: "اللي بيخوني بيبسطني جدا".

وأشارت بسيوني الى أنه عندما تتعرض المرأة للخيانة تعرف أن هذا الشخص لا يستحقها لذا تتركه وهي تشعر بالراحة.

وأثار رد فعل "بسيوني" على خيانة زوجها، موجة جدل بين جمهورها، ما بين مؤيد لموقفها مشيرين إلى أن المرأة التي تكتشف خيانة زوجها لها من حقها أن تفرح وتنفصل عنه حتى لا تظل مخدوعة فيه، بينما استغرب البعض من رد فعلها.



