بالفيديو: ابنة إلهام الفضالة في حالة نفسية سيئة وتبكي.. ما المشكلة؟

انتشر على عدد من حسابات مواقع التواصل فيديو جديد لابنة إلهام الفضالة وهي تبكي معبرة عن حزنها.

وسجل الفيديو أثناء وجودهما في السيارة حيث بدت الطفلة وهي تعترض مشيرة إلى أنها تبحث عن أم ثانية وأن والدتها تحب شقيقتيها الكبيرتين أكثر منها.

وحاولت الوالدة إقناع ابنتها بأنها ليست على حق لافتة إلى أنها تحبها وشقيقتيها بالدرجة نفسها.

وأصرت الطفلة على موقفها مضيفة أن والدتهالا تتحدث إليها. وهو ما أوضحته الأخيرة بالقول إن الأخيرتين كبيرتين وإنه يمكنها التحدث إليهما في بعض الأمور.

ولفت المقطع أنظار عدد كبير من المتابعين حيث حقق على أحد الحسابات أكثر من 60 ألف مشاهدة.

واعتبر بعض هؤلاء أن الفنانة لا تجد ما تفعله سوى إضاعة الوقت فيما رأى آخرون أن الطفلة تتصرف على هذا النحو بسبب الدلع الزائد.