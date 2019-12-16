بالفيديو: ديمة بياعة تكشف عمرها الحقيقي ومرض ابنها

استعاد الناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو سجل خلال حلقة عرضت مؤخراً من برنامج “صدى الملاعب” الذي يقدمه الإعلامي مصطفة الآغا على شاشة قناة MBC.

وسألها الأخير عن عمرها خصوصاً أنها احتفلت بيوم ميلادها منذ مدة قصيرة، فردت بأنها بلغت الـ41 عاماً بعد أن مازحته بالقول إنها في الـ21.

وعما إذا كانت تشعر بالانزعاج بسبب بلوغها هذه السن أشارت إلى أن كل سنة من عمرها جميلة. وذكرت أن أمنيتها في ذلك اليوم ارتبطت بابنها ورد وبعائلتها.

وفي الحلقة نفسها كشفت أن الأخير عانى من مرض مؤخراً وأنه يتلقى العلاج. وقالت: “ابني صار له فترة تعبان وتم التشخيص منذ فترة والأمور طبيعية لأنه في طور العلاج”.

وفي إطار آخر وبالحديث عن أهم الفنانين السوريين عددت قصي خولي وباسم ياخور و قيس شيخ نجيب متجاهلة طليقها تيم حسن.