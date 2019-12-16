بالفيديو: سيرين عبد النور تتعلم التحدث باللهجة السعودية مع هذا الفنان

نشرت الفنانة اللبنانية سيرين عبد النور، عبر حسابها على “إنستغرام”، فيديو لها برفقة الفنان السعودي يعقوب الفرحان زوج الفنانة اللبنانية ليلى اسكندر.

وأشارت إلى أنها قررت تلقي دروس باللهجة السعودية. وسألت الأخير عن كيفية توجيه التحية الصباحية فأجاب: “صبحكم الله بالخير” لتردد التحية بنفسها.

وتعلمت أيضاً كلمات وعبارات مثل “شلونكم اليوم؟” و”كيف حالكم؟” و”عساكم بخير؟” و”عساكم طيبين”.

وألقت بعد ذلك التحية على طريقة الكثير من اللبنانيين باللغتين العربية والفرنسية وقالت: “بونجور كيفكن Çava؟ وشو أخباركن اليوم؟ كيف نهاركن؟”.

وتعليقاً عليه كتبت سيرين: “دروس باللهجة السعودية واللبنانية. شو رأيكن بأول درس؟ من كواليس مسلسل الديفامع الممثل السعودي يعقوبالفرحان”.