نشرت الفنانة اللبنانية سيرين عبد النور، عبر حسابها على “إنستغرام”، فيديو لها برفقة الفنان السعودي يعقوب الفرحان زوج الفنانة اللبنانية ليلى اسكندر.
وأشارت إلى أنها قررت تلقي دروس باللهجة السعودية. وسألت الأخير عن كيفية توجيه التحية الصباحية فأجاب: “صبحكم الله بالخير” لتردد التحية بنفسها.
وتعلمت أيضاً كلمات وعبارات مثل “شلونكم اليوم؟” و”كيف حالكم؟” و”عساكم بخير؟” و”عساكم طيبين”.
وألقت بعد ذلك التحية على طريقة الكثير من اللبنانيين باللغتين العربية والفرنسية وقالت: “بونجور كيفكن Çava؟ وشو أخباركن اليوم؟ كيف نهاركن؟”.
وتعليقاً عليه كتبت سيرين: “دروس باللهجة السعودية واللبنانية. شو رأيكن بأول درس؟ من كواليس مسلسل الديفامع الممثل السعودي يعقوبالفرحان”.
كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو: سيرين عبد النور تتعلم التحدث باللهجة السعودية مع هذا الفنان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مزمز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.