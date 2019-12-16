طرح قصاد عيونى لـــ أحمد جمال على محطات الراديو

طرحت شركة "مزيكا" للنجم أحمد جمال أغنيته الجديدة "قصاد عيونى" على محطة راديو9090 FM و راديو إينرجى FM و ردايو ميجاFM .
الأغنية من كلمات أمير طعيمة وألحان مدين وتوزيع وميكس أحمد عبد السلام، وهىإحدى أغنيات ألبوم أحمد جمال الجديد الذى سيصدر قريبا.
ومن ناحية أخرى تقترب أغنية "قصاد عيونى" من تحقيق مليون ونصف المليون مشاهدة على اليوتيوب وذلك بعد طرحها منذ أسبوع.
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