30 عامًا على رحيل مها صبري تزوجت مدير مكتب المشير عامر واعتزلت الغناء في سنواتها الأخيرة

يمر اليوم 30 عاما على رحيل مطربه من العيار الثقيل مها صبري التي ظهرت على الساحة الفنية أوائل الستينات وجذبت الأسماع منذ بدايتها، أنها كانت تمتلك صوتًا يبعث على المرح والتفاؤل، بالإضافة لجمال الوجه.

وشاركت في بطولة عدة أفلام

في تلك الفترة منها "إسماعيل يس في السجن، حكاية العمر كله" مع فريد الأطرش، وتزوجت في تلك الحقبة من علي شفيق مدير مكتب المشير عبدالحكيم عامر. قدمت مها عشرات الأعمال الناجحة منها :" ماتزوقيني ياماما، إمسكوا الخشب، بشوقك، غلاب الهوى، كتاكيتو، يافرحه بألف فرحه".

في أوائل الثمانينات قامت ببطولة فيلم "يمهل ولا يهمل" مع الراحل نور الشريف، وعقب هذا الفيلم قررت مها الإعتزال نهائيًا وفي مطلع الخمسينات من عمرها بعد ذلك أصيبت بمرض خطير توفت على أثره يوم 16 ديسمبر 1989.