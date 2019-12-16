حسن عبد الله إرهابي في مسرحية المحاكمة

شارك الفنان حسن عبد الله

في عرض مسرحية "المحاكمه" التي تم عرضها مساء الجمعة على مسرح شباب العالم بشرم الشيخ.

وشهد العرض حضور الرئيس عبد الفتاح السيسي وحرمه، وشارك في العرض عشرات الشباب من مصر والعالم. ويناقش العرض مجموعه من القضايا الإنسانية المشتركه بين

شعوب العالم وتمس الشباب بشكل مباشر ويتم صياغة هذه القضايا الإنسانية في قالب فني ويركز على الصراعات التي تواجه البشرية كلها والمحاكمة مستوحاه من القصه القصيره محاكمه سانتا كلوز.

ويقدم الفنان حسن عبد الله

في عرض "المحاكمة" دور إرهابي يدمر العقول ويدفع الشباب الي نهايه مدمره للمجتمع والمحاكمة صياغة، إخراج خالد جلال.

ويشارك حسن عبد الله أيضا في عرض "سينما مصر" الذي يعرض بمركز الإبداع الفني بقيادة المخرج الكبير خالد جلال، ويجسد حسن عبد الله في عرض سينما مصر نجوم زمن الفن الجميل مثل نجيب الريحاني وشكري سرحان وعادل أدهم.