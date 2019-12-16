تراند اليوم : وفاة الممثلة الفرنسية “أنا كارينا ” عن عمر 79 عاما بعد صراع مع المرض

توفيت الممثلة الدنماركية الفرنسية آنا كارينا، نجمة الموجة الجديدة في السينما الفرنسية بعد صراع طويل مع المرض عن عمر ناهز 79 عامًا

جسدت الممثلة الفرنسية الراحلة في الستينيات من القرن الماضى مع ملامحها الأنيقة وعينيها الزرقاء، قامت ببطولة 7 أفلام من إخراج زوجها السابق غودار، بما في ذلك فيلم «ألفيلفيل».. وقال وكيلها لوران بالاندراس لوكالة فرانس برس «توفيت»آنا«في مستشفى في باريس من آثار السرطان»، مضيفة أنها توفيت بصحبة زوجها الرابع المخرج الأمريكي دينيس بيري

كانت كارينا لا تزال مراهقة عندما…..

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