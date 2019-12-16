تراند اليوم : لقاء الخميسي بتكلم جمهورها بالإنجليزي علي السوشيال ميديا-صورة

نشرت الفنانة لقاء الخميسي صورة جديدة لها عبر حسابها على Instagram، ظهرت خلالها بإطلالة عفوية ومميزة.

وعلّقت لقاء على الصورة كاتبا: “Good Morning”.

علّق أحد المتابعين على الصورة متسائلا عن سبب كتابة لقاء لكثير من المنشورات باللغة الإنجليزية، كاتبا: “ست لقاء جاوبي على سؤالي لو سمحتي.. حضرتك فنانة عربية وجمهورك كله من الدول العربية وأنا منهم، ما هي الحكمة من أن تكون منشوراتك باللغة الإنجليزية.. وهل اللغة هي معيار الثقافة أم أن اللغة أداة تواصل، فهل تريدين التواصل مع جمهورك العربي باللغة الإنجليزية؟”.

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ردت لقاء على السؤال كاتبة: “صباح الخير والهنا.. أنا عندي برضو جمهور أجنبي وأصدقاء ليا.. وبعدين حضرتك Good Morning مش صعبة أوي”.

يشار إلى أن لقاء الخميسي شاركت ضيفة شرف في فيلم التحريك “الفارس والأميرة”، كما قدمت أغنية الفيلم التي تتضمن رسالته.

فيلم الرسوم المتحركة “الفارس والأميرة” عرض بالدورة الثالثة بمهرجان الجونة، وهو من تأليف وإخراج بشير الديك، وشارك في الأداء الصوتي عدد من الفنانين ومنهم مدحت صالح، دنيا سمير غانم، محمد هنيدي، عبلة كامل، ماجد الكدواني إلى جانب عبد الرحمن أبو زهرة.