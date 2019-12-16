تراند اليوم : إدوارد يوجه رسالة حب وشكر لزوجته بعد نجاح حواديت الشانزلزيه-صورة

وجه الفنان إدوارد رسالة مؤثرة لزوجته عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”، حيث قام بنشر صورة لزوجته.

وعلق إدوارد على الصورة قائلا: “ربنا يخليكي ليا انتي سندي وضهري وبشكرك علي وقفتك جنبي خصوصا اليومين اللي فاته دول مهما قولت موش هقدر اوفيلك حقك .. بحبك جدا”.

وكانت آخر مشاركات الفنان إدوارد الدرامية في مسلسل “حواديت الشانزليزيه”، والذى يتم عرضه حاليا على شبكة شنوات ON E.

المسلسل من بطولة الفنان إياد نصار، مى سليم، داليا مصطفى، أمانى كمال، عايدة رياض، فريدة سيف النصر، وعدد كبير من الفنانين.

ويستعد إدوارد لتصوير مشاهده في مسلسل “البرنس” بطولة للفنان محمد رمضان والذى يتم عرضه فى رمضان 2020 .