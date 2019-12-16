فنانة خليجية تتعرض لتعليق صادم من أحد المتابعين : ” زي البقرة “

كتب امير فتحي في الاثنين 16 ديسمبر 2019 03:51 مساءً - نشرت الفنانة السعودية ” حلا نورة ” عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات ” إنستجرام ” مقطع فيديو من لقاء كانت قد قامت بتسجيله والذي جمع بينها وبين متابعيها .

حيث كانت خلال هذا اللقاء تتلقى اسئلة المتابعين وتجيب عليها .. إلى ان جاءها سؤالا من أحد المتابعين والذي كتب لها : ” ليه حواجبك زي البقرة ؟ ” .

لتصدم حلا نورة بهذا السؤال وترد قائلة : ” شنو ها التعبير المفاجئ .. حواجبي زي البقرة ؟ ” .

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وأشارت إلى إنها لا تجيد التعامل مع كاميرا الهاتف وأنها أكثر احترافا أثناء الوقوف أمام كاميرا التلفزيون .. وحاولت أن تبتعد عن الشاشة وأنها تبدو بهذه الطريقة طبيعية أكثر وأنها تستخدم الإضاءة الصفراء لأن شعرها أسود .

وكتبت حلا نورة في تعليقها على المقطع المصور : ” لماذا هذا التنمر .. بس لا والله هاذي جديدة على حواجب زي البقرة .. وان شاءالله بخليهم بعد أبقر من البقرة .. عاجبيني حواجبي ياناس ماراح أحفهم كلش ” .