شاهدوا.. الفاشينيستا الكويتية الدكتورة خلود تثير الجدل بسبب صورها على تاكسي” لندن

كتب امير فتحي في الاثنين 16 ديسمبر 2019 03:51 مساءً - أثارت الفاشينيستا الكويتية الدكتورة خلود الجدل بين متابعيها بعدما نشرت مقطع فيديو تتباهي فيه بوجود صورها على عدد من سيارات التاكسي في لندن.
ونشرت الدكتورة خلود مقطع الفيديو عبر حسابها على سناب شات، وأرفقت خلاله صورةً لإحدى سيارات التاكسي وهي تحمل صورتها.
وخلال المقطع، قالت الفاشينيستا “التاكسي اللي عليهم صورتي راح تلقونهم منتشرين انتشار كبير، يعني ما تدرون الشعور يجنن إن صوري بشوارع لندن ونيويورك الحمد لله وايد الشعور حلو وأذهل مفاجأة عيد ميلادي إن صوري في أرقى المناطق والشوارع، يجننون صوري، أوف نار”.
واستنكر عدد من النشطاء مبالغة الدكتورة خلود في الاحتفال بطباعة صورتها على سيارات التاكسي مشيرين إلى أن أي شخص يمكنه لصق صورته بهذه الطريقة إذا دفع أموالاً وطلب لصقها بغرض الدعاية، مشددين على أن ذلك ما فعلته الفاشينيستا.
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